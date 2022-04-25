Стокгольм, , 13:18 — REGNUM Власти Финляндии замедляют подачу заявки на вступление в НАТО, а власти Швеции – ускоряют, чтобы сделать это одновременно. Об этом 25 апреля сообщает шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на источник в шведском правительстве.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В настоящее время Финляндия замедляет свой процесс, в то время как Швеция ускоряет темпы, чтобы обе страны могли, если будет принято такое решение, одновременно подать заявку на членство», — сказал он.

При этом ранее политики Финляндии сообщали, что они намерены подать заявки на вступление в НАТО синхронно со Швецией, так как это, по их словам, облегчит негативную реакцию России.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что Финляндия решила полностью прекратить поставки электроэнергии из России.