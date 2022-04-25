Чебоксары, , 13:17 — REGNUM В Чебоксарском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор бывшей заведующей отделения центра соцобслуживания. Она получила условный срок за присвоение и растрату имущества, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Деньги Андрей Репин © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попала экс-заведующая стационарного (временного проживания) отделения бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания населения Чебоксарского района». Отделение расположено в одной из деревень и является подведомственным минтруду Чувашии.

Правоохранители и суд установили, что с августа 2018 года по май 2021 года злоумышленница похитила более 50 тыс. рублей с вверенной ей на хранение банковской карты 86-летней получательницы социальных услуг.

В надзорном ведомстве отмечают, что подсудимая признала вину, ущерб возместила.

Суд вынес обвинительный приговор по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»), назначив 1,5 года условно с испытательным сроком на один год. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор работникам одной из судоходных компаний по делу о сливе топлива с теплохода. Их признали виновными, назначив каждому по 450 тыс. рублей штрафу.

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