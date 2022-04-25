Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Бывший финансовый директор торговой сети «Детский мир» Андрей Спивак перешел в крупнейшую розничную сеть России МКПАО «Лента», сообщили 25 апреля в пресс-службе ретейлинговой компании «Лента».

Финансовый директор «Ленты» Андрей Спивак Пресс-служба МКПАО «Лента»

«Андрей будет отвечать за все вопросы, связанные с финансовой деятельностью компании: инвестиции, стратегию, распределение капитала, а также слияния и поглощения», — уточнили в пресс-службе.

На новую должность Спивак заступил 25 апреля и будет подчиняться непосредственно генеральному директору «Ленты» Владимиру Сорокину.

Отметим, до прихода в «Ленту», с августа 2021 года, Андрей Спивак работал финансовым директором в компании «Детский мир». До этого — в сетевых компаниях «Магнит» и X5 Retail Group, где занимал ряд руководящих должностей, а также был финансовым директором Wrigley Украина и занимал различные позиции в Wrigley Россия и Wrigley GMBH (Мюнхен).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что продуктовый ритейлер «Лента» обновил состав совета директоров, после того как в начале марта, после введения Евросоюзом антироссийских санкций, компанию покинули иностранные топ-менеджеры.

«Лента» была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 сентября 2021 года под управлением «Ленты» находилось 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов общей торговой площадью более 1,7 млн кв. м в 88 городах России.

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