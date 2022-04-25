Казань, 25 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Татарии налоговые сборы за первый квартал 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 1,5 раза — до 317 млрд рублей. Об этом заявил руководитель управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

Nalog.ru «Заботься о будущем — плати налоги»

По словам спикера, в федеральный бюджет поступили 225,7 млрд рублей, 91,1 млрд — в консолидированный бюджет РТ. Наибольший вклад внес налог на добычу полезных ископаемых — 196,7 млрд рублей, что выше показателя первого квартала 2021 года в 1,9 раза.

При этом долги налогоплательщиков по итогам января-марта выросли на 1,4 млрд рублей по сравнению с первыми месяцами 2021 года. Количество должников среди физических лиц снизилось на 200 тыс. человек. Также регистрируется уменьшение числа жалоб от налогоплательщиков на 7%. На 18% сократилось количество судебных споров с бизнесом по вопросам налогообложения, добавил Сафиуллин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии руководителя одного из агропромышленных предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Читайте также: Агрофирма в Татарии недоплатила более 190 млн рублей налогов

Читайте также: Госдума разрешила пятилетний налоговый эксперимент в четырех регионах