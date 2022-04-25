Новосибирск, 25 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области представили программу празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Основные праздничные мероприятия пройдут 9 мая.

Анна Алябьева ИА REGNUM День Победы в Новосибирске

В правительстве региона уточнили, что военный парад войск Новосибирского гарнизона возглавит легендарный танк Т-34.

Также отмечается, что торжественные мероприятия пройдут на территории Новосибирской области без ограничений по коронавирусу — в допандемийном формате. При этом обеспечение безопасности в период подготовки и проведения мероприятий будут стоять на особом контроле.