Магас, 25 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Ингушетии девять местных жителей стали лжеинвалидами, благодаря руководителю медико-социальной экспертизы. На основании оформленных чиновницей документов они в течение пяти лет получали пенсию по инвалидности, нанеся ущерб Пенсионному фонду на 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данному факту было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение интересов государства. Его расследованием занималось УФСБ по Республике Ингушетия, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. В настоящее время его направили на рассмотрение в суд.

После выявления данного факта в 2021 году были проведены повторные медико-социальные экспертизы и решения о признании в период с 2014 год по 2020 год девяти граждан инвалидами были отменены. Прекратили выплачивать и пенсии. Теперь ущерб, нанесенный Пенсионному фонду, придется возместить.