Москва, , 13:12 — REGNUM В Госдуме готовятся с интересом следить за выборами в национальное собрание Франции, «Национальное объединение» получает все больше сторонников с каждой избирательной кампанией, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

«Сложно отрицать тот факт, что «Национальное объединение» с каждой избирательной кампанией в Пятой Республике получает все больше сторонников. С интересом будем следить за выборами в национальное собрание Франции в июне», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Он также обратил внимание на то, что результаты президентской кампании во Франции не принесли сенсаций. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон ожидаемо переизбирается во втором туре, а его соперница, лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен уже поздравила его с победой.

«Ле Пен в этот раз удалось аккумулировать электорат не только евроскептиков и ультраправых. И ее позиция против навязанной русофобской истерии ещё раз говорит о реальных настроениях в европейском обществе», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен показала лучший результат с момента возникновения Пятой республики, за нее проголосовали более 13,2 млн избирателей.

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