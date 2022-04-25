Вашингтон, 25 апреля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. США не вернут дипломатическую собственность России, отнятую ранее. Об этом сообщил 25 апреля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

U.S. Mission Genev Анатолий Антонов

По словам Антонова, США не вернут России отнятую дипломатическую собственность. Также посол высказался о блокировке американцами счетов РФ. Как сообщает РИА Новости, Антонов отметил, что тем самым Соединённые Штаты по сути совершили кражу.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия потребовала у США прекратить поставки вооружения на Украину.