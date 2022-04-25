Москва, , 13:18 — REGNUM Преждевременно давать оценки визиту в Киев министра обороны и госсекретаря США Ллойда Остина и Энтони Блинкена. Об этом замглавы МИД России Андрей Руденко заявил 25 апреля журналистам.

Здание МИД России Борковский Алексей Васильевич

«Посмотрим по результатам визита и будем делать выводы», — сказал Руденко, отвечая на вопрос о возможном влиянии этой поездки Остина и Блинкена на переговоры России и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Блинкен и Остин посетили Киев 24 апреля. Они заявили, что американские дипломаты будут постепенно восстанавливать присутствие на Украине, кроме того, Вашингтон направит свыше $700 млн на помощь Киеву.

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