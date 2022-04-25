Москва, 25 апреля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ и Донецкой Народной Республики снова откроют гуманитарный коридор и будут соблюдать «режим тишины» для выхода мирных жителей, которые могут находиться на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где заблокированы остатки украинских нацистов. Об этом 25 апреля сообщил на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

«Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 г. в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях», — сказал он.

Также Мизинцев добавил, что российская сторона подтверждает возможность для выхода с «Азовстали» по указанному гуманитарному коридору гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей).

Кроме того, начальник Национального центра управления обороной РФ подчеркнул, что если на территории комбината находятся мирные граждане, российская сторона категорически требует от киевского режима немедленно отдать соответствующий приказ командирам украинских националистических формирований для их освобождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Золотое-5 в Луганской Народной Республике.