Луганск, 25 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм. Об этом 25 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.00 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Тошковка по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (четыре снаряда)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецкой Народной Республике украинские войска обстреляли два населённых пункта.

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