Ессентуки, Ставропольский край, , 13:09 — REGNUM В Ставропольском крае задержаны два сотрудника отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД города Ессентуки, организовавшие поборы с подчиненных. За два года они «заработали» на взятках более 4,4 млн рублей, сообщили 25 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уголовные дела о получении взяток в особо крупном размере возбуждены в отношении командиры роты и командир взвода. В октябре 2020 года они «договорились о ежемесячном получении взяток от подчиненных сотрудников за попустительство по службе». Каждую смену начальству несли по 1 тыс. рублей, а в месяц из зарплаты еще 5 тыс. рублей. До апреля 2022 года подозреваемые получили от подчиненных более 4 млн 400 тысяч рублей.

Факт взяточничества установили сотрудники краевых управлений ФСБ и МВД. Суд вынес в отношении задержанных решение о заключении под стражу.

Напомним, летом 2021 года в Ставропольском крае был задержан начальник краевого управления ГИБДД полковник полиции Алексей Сафонов. Его и еще несколько сотрудников управления подозревают в получении взяток в особо крупном размере.