Красногорск, , 13:09 — REGNUM В Подмосковье продолжает расти число проектов, направленных на замещение импортной продукции. Об этом 25 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

«Если неделю назад я говорил о порядка 40 проектах по импортозамещению, сегодня мы имеем порядка 43 проекта. Важно, чтобы большая часть из них была реализована», — сказал Воробьев.

При этом глава региона отметил, что для реализации проектов в сфере замещения импортной продукции на отечественную необходимо, чтобы компании своевременно получали поддержку от государства.

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