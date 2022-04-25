Малодербетовский район, Калмыкия, , 13:08 — REGNUM В Калмыкии вынесен приговор главе Ики-Бухусовского сельского муниципального образования, обвиняемому в растрате и служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что чиновник, понимая отсутствие на балансе администрации Ики-Бухусовского СМО пригодного к эксплуатации транспорта, желая помочь сыну заработать, принял его на работу водителем и заключил с ним фиктивный трудовой договор. Однако работник свои трудовые обязанности водителя не исполнял и работал в другом регионе, хотя в табели учётного времени вносились данные, на основании которых ему перечислялась зарплата.

Муниципалитету был причинён ущерб в сумме более 93 тыс. рублей, которые в ходе расследования уголовного дела возмещены в полном объеме.

Суд оштрафовал чиновника на 170 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу пока не вступило.