Эр-Рияд, 25 апреля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Багдаде прошёл пятый раунд переговоров между представителями министерств иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии. Об этом 25 апреля сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на официального представителя иранской делегации.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По словам источника, переговоры прошли благодаря посредничеству Омана и Ирака.

Журналисты отмечают, что обе стороны остались довольны итогами переговоров и условились провести следующий раунд в ближайшее время. Эр-Рияд и Тегеран планируют обменяться дипломатическими миссиями и договориться о правилах посещения иранскими паломниками исламских святынь.

Дипломатические отношения между Ираном и Саудовской Аравии были разорваны в январе 2016 года. Переговоры о нормализации отношений между двумя странами начались в 2021 году при посредничестве ряда арабских государств.