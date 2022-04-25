25 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Заблокированным на территории завода «Азовсталь» 400 иностранным наёмникам недолго осталось ждать расплаты за своё желание убивать за деньги. Комментарии соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 14:58 — REGNUM Известие о нахождении в окружении на «Азовстали» порядка 400 иностранных наемников обсуждают в интернете. Люди делятся мнениями о том, как поступить с любителями убивать за деньги. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Украина Шилов © ИА REGNUM

«Вот пусть там и находятся», — предлагает Ирина Говорова.

«Пусть там и остаются. Навсегда. Забетонировать все выходы. И привет!» — поддерживает Екатерина К.

«Брать живыми и показать всему миру», — предлагает Андрей.

«Только под белым флагом, без оружия, с поднятыми руками — и сразу на допрос», — замечает Ольга.

«Знаете, как сусликов из норок раньше выливали?! Так вот и этих нужно так!» — предлагает Валерий Литвин.

«От голода и жажды вылезут, никуда не денутся», — считает Андрей Савельев.

«Пусть там и сидят. Не хотят мирно жить. Позабыли историю, предали дедов своих. Нельзя этого делать», — считает Марина.

«Наемник находится вне закона. На него не распространяется Венская конвенция. Но ведь мы добрые. Возьмём в плен. Они все окажутся поварами и музыкантами. И мы их отпустим по домам. А они потом опять будут убивать людей за деньги по всему миру», — рассуждает Марина Бучнева.

«Уничтожить всех! Не попадают под конвенцию», — считает Олег Нестеров.

«Они приехали убивать за деньги. Какие претензии могут быть? Никаких!» — приводит довод Светлана.

«Сколько же они расскажут интересного и нового! Ждём, пока повылазиют», — заметил Сергей.

Уничтоженная военная техника ВСУ на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. 16.04.2022. Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Гитлер капут будет им скоро», — отмечает М.

«Готовьте 400 виселиц», — предлагает Наталья Плотникова.

«Долго и показательно судить в Донецке с трансляцией на страны-участницы. Очень сильно ударит по уродцам типа Бори Джонсона!» — отмечает Алексей.

«Они уже съели друг друга, наверное», — предположил Денис В.

«Обменять на полную капитуляцию всей территории Украины в состав России. Хорош воевать, все равно победа будет за нами. Исторически доказано», — призывает Z.

«Что творится в мире, в Украину продолжают пребывать нацбаты, среди власти немало людей, которые считают нацизм жизнеспособной идеологией и правят согласно этим убеждениям.

А чего стоит недавняя новость о том, что Евросоюз отправил 300 миллионов евро на то, чтобы Украина покупала оружие для нападения. Такое происходит в мире впервые, чтобы для утверждения нацизма тратились большие средства и никто не замечал проблемы», — замечает Владимир Марков.

Напомним, о том, что на «Азовстали» находятся порядка 400 иностранных наемников, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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