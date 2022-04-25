Москва, , 13:07 — REGNUM После падения 22 апреля нефть марки Brent продолжает нисходящее движение в начале новой торговой недели 25 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефтепровод

«Утрата 20-дневной скользящей средней усугубила краткосрочную техническую картину рынка, и теперь котировки снова движутся в направлении психологической отметки $100 за баррель.

На этот раз нефть попала под волну распродаж наряду с фондовыми площадками и рисковыми активами в целом.

Дело в том, что новые вспышки заболеваемости коронавирусом, теперь уже в одном из районов Пекина, спровоцировали волну беспокойства игроков, которая затрагивает рынок энергоносителей в контексте перспектив спроса.

Усугубление эпидемиологической обстановки в Поднебесной грозит сокращением потребления на фоне новых локдаунов, что не может не волновать нефтетрейдеров.

Также в некоторой степени давление на рынок оказывает отсутствие единой позиции стран ЕС по эмбарго на импорт нефти и газа из России.

За последние недели Европа уже сократила поставки энергоносителей из РФ, но сейчас на рынке растет понимание того, что даже дружное решение отказаться от поставок не приведет к резкому прекращению закупок у Москвы в силу трудоемкости процесса перенаправления потоков, на который уйдет не один год.

Сейчас, когда Brent находится в шаге от уровня $100, фокус внимания трейдеров смещается в область $97,50, которая сдержала падение котировок ранее в этом месяце.

В краткосрочной перспективе, пока рынки переваривают негативные новости из Китая, нефть будет подвержена рискам дальнейшего снижения», — полагает эксперт.

Читайте также: Рынок нефти находится под давлением из-за коронавируса в Китае