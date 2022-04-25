Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Учащиеся школ Ленинградской области смогут добровольно посещать церемонию исполнения государственного гимна и поднятия государственного флага Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 апреля в пресс-службе администрации региона.

Флаги России Алексей Колчин © ИА REGNUM

В школах России уже начали проводить новые патриотические церемонии. Одна из них прошла в Муринском центре образования №2 (Всеволожский район). В администрации Ленобласти рассказали о том, что с начала мая такие мероприятия начнутся и в других школах региона.

«Естественно, это всё добровольно <…> это будет делаться раз в неделю, с этого будет начинаться неделя. Никакого принуждения нет», — обратили внимание в пресс-службе.

Там также отметили, что образовательные учреждения сами решают, как они это будут проводить. Школы смогут подобрать для себя удобный формат, учитывая, что отрыв от занятий должен быть минимальный. При этом церемония носит рекомендательный характер.

«Рекомендация – это не строгое выполнение. Но у нас школы находятся на территории Российской Федерации. Мы в Российской Федерации можем и должны чтить наши государственные символы. В этом нет ничего сверхъестественного», — подчеркнули в пресс-службе.

По планам администрации Ленобласти, сама церемония будет занимать примерно пять минут. Если она будет проходить в начале учебного дня, то ученикам будет достаточно прийти в школу за 10-15 минут до начала занятий.

Ранее стало известно, что Муринском центре образования №2 исполнили гимн России и подняли флаг страны. В пресс-службе подтвердили, что менее официальные церемонии прошли и в других школах. При этом все учащиеся положительно отреагировали на участие, дети знали слова гимна России.