Владимир, , 13:06 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы два пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

25 апреля выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом – на 4 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 150 тыс. 315 случаев заражения.

После выздоровления выписан 145 тыс. 351 пациент, в том числе 97 – за последние сутки.

За весь период скончались 3430 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.