Тюмень, , 13:05 — REGNUM В Тюменской области глава региона Александр Моор дал старт всероссийской инициативе по поднятию государственного флага в образовательных организациях. Начало еженедельной традиции положено 25 апреля в физико-математической школе Тюмени.

Триколор Информационный центр правительства Тюменской области

«Российский триколор и торжественная церемония его поднятия — символ единения, памяти и веры в нашу страну и общее будущее. Символично, что акция начинается в преддверии Дня Победы. 9 мая — священный праздник для всех россиян. Сегодня у нас есть возможность отстоять честь нашей страны, внести свой вклад в её процветание», — заявил на церемонии тюменский губернатор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт традиции поднятия флага Информационный центр правительства Тюменской области

На первой церемонии поднятия флага, Александр Моор вручил 16 победителям и призёрам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников из физико-математической школы значки «Мы-будущее Региона».

Памятный знак «Тюмень — фронту» Информационный центр правительства Тюменской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еженедельные торжественные церемонии понятия флага РФ под гимн России стартовали в Самарской и Амурской областях, в Хабаровском крае и Югре.

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