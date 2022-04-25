Тюмень, 25 апреля 2022, 13:05 — REGNUM В Тюменской области глава региона Александр Моор дал старт всероссийской инициативе по поднятию государственного флага в образовательных организациях. Начало еженедельной традиции положено 25 апреля в физико-математической школе Тюмени.

Триколор
Триколор
Информационный центр правительства Тюменской области

«Российский триколор и торжественная церемония его поднятия — символ единения, памяти и веры в нашу страну и общее будущее. Символично, что акция начинается в преддверии Дня Победы. 9 мая — священный праздник для всех россиян. Сегодня у нас есть возможность отстоять честь нашей страны, внести свой вклад в её процветание», — заявил на церемонии тюменский губернатор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт традиции поднятия флага
Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт традиции поднятия флага
Информационный центр правительства Тюменской области

На первой церемонии поднятия флага, Александр Моор вручил 16 победителям и призёрам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников из физико-математической школы значки «Мы-будущее Региона».

Памятный знак «Тюмень — фронту»
Памятный знак «Тюмень — фронту»
Информационный центр правительства Тюменской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еженедельные торжественные церемонии понятия флага РФ под гимн России стартовали в Самарской и Амурской областях, в Хабаровском крае и Югре.

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