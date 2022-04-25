Тюмень, 25 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Тюменской области глава региона Александр Моор дал старт всероссийской инициативе по поднятию государственного флага в образовательных организациях. Начало еженедельной традиции положено 25 апреля в физико-математической школе Тюмени.

Информационный центр правительства Тюменской области Триколор

«Российский триколор и торжественная церемония его поднятия — символ единения, памяти и веры в нашу страну и общее будущее. Символично, что акция начинается в преддверии Дня Победы. 9 мая — священный праздник для всех россиян. Сегодня у нас есть возможность отстоять честь нашей страны, внести свой вклад в её процветание», — заявил на церемонии тюменский губернатор.

Информационный центр правительства Тюменской области Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт традиции поднятия флага

На первой церемонии поднятия флага Александр Моор вручил значки «Мы-будущее Региона» шестнадцати победителям и призёрам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников из физико-математической школы.

Информационный центр правительства Тюменской области Памятный знак «Тюмень — фронту»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еженедельные торжественные церемонии понятия флага РФ под гимн России стартовали в Самарской и Амурской областях, в Хабаровском крае и Югре.