Большереченский район, Омская область, , 13:05 — REGNUM Осуждён житель Омской области, убивший собутыльника.

Уголовный кодекс Medvestnik.ru

Как сообщили ИА REGNUM 25 апреля в следственном управлении СКР по Омской области, приговор вынесен ранее неоднократно судимому за имущественные преступления 33-летнему жителю Большереченского района. Он признан виновным в убийстве и краже.

По данным следствия, обвиняемый 19 ноября 2021 года распивал спиртное в частном доме в деревне Рямовка. Он поссорился с оскорбившим его 49-летним собутыльником, избил его, а затем задушил ремнём от сумки.

Злоумышленник сбросил тело в погреб и ещё сутки думал, что делать. Потом он решил во всём признаться и явился в полицию. В ходе следствия он также признался в краже телевизора и двух приставок.

Обвиняемый был арестован. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Тюмени, убившего знакомого в селе Липчинское Слободо-Туринского района, отправили в колонию.

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