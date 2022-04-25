Манагуа , 25 апреля 2022, 13:25 — REGNUM Министр иностранных дел Никарагуа Дени Монкада 24 апреля назвал Организацию Американских государств инструментом колониального управление и подтвердил желание страны выйти из организации. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Эмблема Организации американских государств (ОАГ)
Эмблема Организации американских государств (ОАГ)

Глава МИД заявил, что ОАГ представляет собой механизм нарушения прав человека и угрозу независимости. По его словам, организация спонсирует и поощряет «интервенции, вторжения и государственные перевороты».

«Народ и правительство Никарагуа осуждают позорное состояние одного из политических инструментов Госдепа США, ошибочно и ложно называемого Организацией американских государств», — заявил политик. Он также объявил, что с этого дня Никарагуа перестает быть частью «чудовищного механизма».

Организация американских государств — это международная организация, созданная на базе Панамериканского союза. До этого дня в организации состояли все страны Северной, Центральной и Южной Америк, за исключением Кубы.

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