Манагуа , 25 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Никарагуа Дени Монкада 24 апреля назвал Организацию Американских государств инструментом колониального управление и подтвердил желание страны выйти из организации. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Эмблема Организации американских государств (ОАГ)

Глава МИД заявил, что ОАГ представляет собой механизм нарушения прав человека и угрозу независимости. По его словам, организация спонсирует и поощряет «интервенции, вторжения и государственные перевороты».

«Народ и правительство Никарагуа осуждают позорное состояние одного из политических инструментов Госдепа США, ошибочно и ложно называемого Организацией американских государств», — заявил политик. Он также объявил, что с этого дня Никарагуа перестает быть частью «чудовищного механизма».

Организация американских государств — это международная организация, созданная на базе Панамериканского союза. До этого дня в организации состояли все страны Северной, Центральной и Южной Америк, за исключением Кубы.