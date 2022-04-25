Париж, 25 апреля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил о приоритетных проектах второго пятилетнего срока Эммануэля Макрона, сообщает Le Figaro.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

По словам представителя правительства Франции, проблема номер один для французов и главная тема кампании — покупательная способность — должна стать приоритетным проектом второго пятилетний срок.

«Есть еще французы, которые испытывают трудности. Вот почему вопрос покупательной способности, вероятно, является вопросом, по которому мы будем двигаться вперед быстрее всего», — заявил Габриэль Атталь.

Габриэль Атталь упомянул две меры, уже объявленные исполнительной властью, которые должны быть реализованы в ближайшие месяцы. Сначала переиндексация пенсий по инфляции «с июля месяца», а потом создание «нового устройства для работающих французов, которые должны пользоваться личным транспортом и столкнулись с ростом цен на топливо».

Как сообщало ИА REGNUM, организация Amnesty International призвала президента Франции Эммануэля Макрона репатриировать 200 французских детей, задержанных в Сирии.