Москва, 25 апреля 2022, 13:04 — REGNUM От посевной в России зависит судьба инфляции в 2023 году. Об этом 25 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам на брифинге.

Максим Решетников
Максим Решетников
Kremlin.ru

«Правительство по поручению президента уделило особое внимание вообще запуску посевных, потому что в конечном итоге от этого зависит тот уровень инфляции, который мы получим на конец года», — заявил Решетников.

«Наша инфляция во многом определяется продовольственными товарами — тот уровень процентных ставок, тот уровень инвестиционной активности и так далее. Вопрос посевной — это вопрос не только и далеко не только посевной», — подчеркнул он.

По его словам, в связи с этим был принят комплекс мероприятий, включивший повышение субсидирования процентных ставок, компенсации расходов селян, механизмы поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и так далее.