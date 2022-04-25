Лондон, , 13:04 — REGNUM Североатлантический альянс не планирует проводить специальную миссию для сопровождения торговых судов в Чёрном море. Об этом заявили в НАТО в ответ на соответствующий призыв к альянсу о сопровождении караванов в Чёрном море обратился глава крупнейшего мирового холдинга по управлению морскими судами V. Group Рене Кофод-Олсен.

Черное море Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«НАТО не рассматривает возможность проведения военно-морской миссии по сопровождению судов в Чёрном море, но входящие в альянс с прибрежными границами Болгария, Румыния и Турция направили корабли для поиска и нейтрализации любых мин, которые могут находиться в регионе», — цитирует британская газета Financial Times заявление альянса.

Также отмечается, что любая военно-морская миссия под флагом НАТО требует поддержки всех 30 членов альянса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что турецкая сторона намерена удерживать своих союзников по Североатлантическому альянсу от недоразумений в акватории Чёрного моря. Он подчеркнул, что вход и выход союзников по НАТО в Чёрное море создаст повышенную чувствительность. При этом глава минобороны Турции указал, что в Чёрном море в данный момент нет военных кораблей, которые не являются прибрежными.