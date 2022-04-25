Липецк, 25 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 12 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

25 апреля выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом – на два больше, чем сутками ранее. Всего выявлено 148 тыс. 950 случаев заражения.

За весь период наблюдения 143 тыс. 407 человек выписаны после курса лечения, в том числе 104 – за последние сутки.

За весь период скончались 3689 человек. Подтверждено пять новых летальных случаев.