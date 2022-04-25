Калуга, 25 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В начале нового учебного года во всех школах Калужской области стартовал проект «Культурный дневник школьника», реализуемый в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта Министерства культуры Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации «Культура для школьников». Об этом 25 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры региона.

Эмблема федерального проекта «Культура для школьников»

Одним из примеров активной работы по приобщению подрастающего поколения к культурному наследию родного края показывает творческая группа педагогов калужской средней общеобразовательной школы № 23. Школа стала одной из первых, которая не только разработала познавательный формат дневника, но и организовала методический семинар для педагогических работников областного центра, позволивший дать разъяснения специалистам о содержании, формах и методах работы с данным пособием. Основой для пособия стал многолетний опыт работы школы в качестве опорной площадки по краеведению. Культурный дневник ориентирован на учащихся 5-11 классов и состоит из десяти разделов, задания которых связаны с Калугой и областью. В работе над пособием принимали участие не только учителя, но и ученики и их родители, позволяя сделать наполняемость дневника интересной для всех категорий участников. На текущий момент педагогическим коллективом школы ведется активная разработка культурного дневника для школьников начальных классов, что позволит в дальнейшем организовать системную работу по вовлечению в культурно-познавательную деятельность всех участников образовательного процесса.