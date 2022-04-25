Луганск, , 13:03 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Золотое-5 в Луганской Народной Республике. Об этом 25 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинский солдат стреляет из миномета (сс) Ministry of Defense of Ukraine

В 12:30 с украинских позиций в населённом пункте Золотое-4 был открыт огонь по соседнему селу Золотое-5. Боевики совершили обстрел с применением миномётов 120 мм, выпустив восемь мин.

Также в республике под огонь националистов попал посёлок Донецкий.