Луганск, 25 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Золотое-5 в Луганской Народной Республике. Об этом 25 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

В 12:30 с украинских позиций в населённом пункте Золотое-4 был открыт огонь по соседнему селу Золотое-5. Боевики совершили обстрел с применением миномётов 120 мм, выпустив восемь мин.

Также в республике под огонь националистов попал посёлок Донецкий.