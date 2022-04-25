Оренбург, 25 апреля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Оренбурге бывший собственник скандально известного долгостроя «Атриум» проиграл суд главе муниципалитета. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского райсуда Оренбурга.

Площадь «Атриум» в Оренбурге

Компания «ЗападноАбдулинО» подавала административный иск. Заявитель пытался оспорить постановление мэра о введении режима повышенной готовности в районе недостроя. Бывший собственник «Атриума» считал документ незаконным и нарушающим его права.

»Из материалов дела следовало, что аварийная ситуация, сложившаяся в результате непринятия реальных мер к засыпке котлована на указанной территории, представляющая опасность для окружающих, в случае обрушения могла повлечь гибель людей, а также разрушение объекта культурного наследия «Военное собрание» по ул. Советской. Таким образом, у руководителя органа местного самоуправления имелись предусмотренные законом основания для издания оспариваемого нормативного акта. Права истца как собственника незавершённого строительства ТАК «Атриум» не нарушены с учетом того, что непринятие срочных мер по засыпке котлована угрожало возникновением чрезвычайной ситуации», — отметили в суде. Истцу отказано в удовлетворении требований. Судебное решение в силу не вступило.

Как уже сообщало ИА REGNUM, амбициозный проект – торгово-административный комплекс «Атриум» — планировали реализовать в начале 2000-х годов. Однако стройку заморозили, оставив в центре города огромный котлован. В апреле 2022 года собственником объекта стала администрации Оренбурга.

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