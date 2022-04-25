Красное-на-Волге, Костромская область, 25 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. На трассе «Кострома-Красное-на-Волге» не будут ставить ограждения от диких животных. Об этом «Kostroma. Today» сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области Евгений Кананин.

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад» Сбитый лось

Напомним, ранее охотуправление включило дорогу в перечень самых «лосеопасных» трасс региона, наряду с направлениями «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» и «Кострома-Иваново». Установить заборы, способные обезопасить автомобилистов от выхода животных на дорогу, просил Общероссийский народный фронт.

По словам Кананина, на «ювелирной» трассе провели анализ аварийности. Он показал, что ДТП с лосями проходили около пересечений водопропускных труб. Установить сетку в местах водных преград невозможно.

«Если оставить просветы, то животные всё равно будут проходить на дорогу. Вместе с тем на трассе реализовали несколько мероприятий – вырубили деревья по обочинам, чтобы водители могли видеть местность и успели среагировать, если к трассе будет приближаться лось. Кроме того, там провели освещение», — сказал чиновник.

По информации департамента природных ресурсов в 2021 году в Костромской области произошло 50 ДТП с лосями, 3 из них — на трассе «Кострома-Красное-на-Волге». Остальные аварии случились на направлениях Кострома-Судиславль (трасса «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» Р-243) и Кострома-Волгореченск (дорога «Золотое кольцо» Р-132). Первую из них оборудовали ограждениями в 2019–2020 годах, 8 километров второй трассы обещали обезопасить в 2022 году.