Москва, , 13:02 — REGNUM Попытки доллара 22 апреля пробоя уровня 73 рублей привлекли покупки доллара и вернули котировки выше 75 рублей на закрытии недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль © ИА REGNUM

«Сегодня, 25 апреля, пара доллар/рубль возобновила снижение, но пока цепляется за отметку 73 руб., которая может снова дать отпор продавцам валюты.

Позиции рубля остаются крепкими, прежде всего за счет сохранения планки продажи 80% валютной выручки по экспортным контрактам. Однако нельзя не отметить накапливающиеся риски снижения российской валюты, которые сигнализируют о достижении предела роста курса.

Уже в ближайшее время на рынке могут проявиться признаки разворота в ожидании заседания Банка России в конце этой недели, который с большой долей вероятности снизит ставку с нынешних 17% как минимум до 15% и, судя по всему, даст сигнал о дальнейшем смягчении политики на ближайших заседаниях.

Против дальнейшего укрепления «россиянина» также говорит серьезное усугубление общих рыночных настроений.

Рисковые активы энергично несут потери на фоне сочетания жесткой позиции ФРС, геополитического фактора и обстановки в Китае, где продолжается ухудшение эпидемиологической обстановки.

Сегодняшние распродажи в сегменте рисковых активов обусловлены по большей части новостью о том, что пандемия добралась и до Пекина, где власти начали вводить ограничения.

Таким образом, потенциал движения доллара в направлении уровня 70 руб. представляется ограниченным.

В ближайшие дни попытки дальнейшего снижения могут привлечь более внятные покупки, которые вернут пару за пределы 75 руб. с последующей целью на 80 рублей», — считает эксперт.

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