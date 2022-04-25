Магас, 25 апреля 2022, 13:00 — REGNUM В Ингушетии вынесен приговор жителю сельского поселения Экажево, у которого дома нашли пистолет и гранату. Ранее судимого 37-летнего мужчину признали виновным в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывного устройства и отправили в колонию строгого режима на три с половиной года. Ему также присужден штраф в размере 50 000 рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
Этот факт обнаружили в ходе проверки сотрудники республиканского управления ФСБ в ноябре 2021 года. Оружие, боеприпасы и взрывное устройство были изъяты из незаконного оборота, а их владелец заработал себе новый срок.