Магас, 25 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Ингушетии вынесен приговор жителю сельского поселения Экажево, у которого дома нашли пистолет и гранату. Ранее судимого 37-летнего мужчину признали виновным в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывного устройства и отправили в колонию строгого режима на три с половиной года. Ему также присужден штраф в размере 50 000 рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Stanislav S. Yanchenko Пистолет Макарова

«Злоумышленник по месту своего жительства в с. п. Экажево незаконно хранил пистолет конструкции Макарова, снаряженный семью патронами калибра 9 мм, а также ручную гранату с взрывателем», — говорится в сообщении.

Этот факт обнаружили в ходе проверки сотрудники республиканского управления ФСБ в ноябре 2021 года. Оружие, боеприпасы и взрывное устройство были изъяты из незаконного оборота, а их владелец заработал себе новый срок.