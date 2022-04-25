Чебоксары, , 13:00 — REGNUM В Чувашии ожидается резкое похолодание, которое «захватит» и майские праздники. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Иней на листьях Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

25 апреля в республике установилась облачная с прояснениями погода, которую сменит 26 апреля очередная волна потепления до +17…+20 градусов, но при этом прогнозируются кратковременные дожди и усиление ветра.

27 апреля холодный фронт принесёт в Чувашию ливни, местами возможна гроза со шквалистым ветром. По прогнозам, 28 апреля из-за прихода арктической воздушной массы похолодает до +5…+10 градусов и сохранится ветреная погода, по ночам возможны заморозки.

По предварительным данным, похолодание продержится в первые майские дни, в том числе 1 мая возможен мокрый снег.

По расчётам, тепло вернётся после праздников, ожидается повышение температура +15…+20 градусов.