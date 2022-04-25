София, 25 апреля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Комиссар Европейского союза по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели посетит Болгарию с рабочим визитом 26 апреля. Об этом 25 апреля сообщает БНР.

PavelD Болгария

Согласно официальной информации, в Софии Вархели встретится с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьер-министром страны Кирилом Петковым и болгарским министром иностранных дел Теодорой Генчовской.

Как ожидается, стороны обсудят перспективы интеграции в ЕС Республики Северная Македония, а также рассмотрят вопрос выделения Евросоюзом Софии дополнительных средств на содержание беженцев с Украины.

Напомним, ранее О. Вархели дал высокую личную оценку стремлению Болгарии укрепить своей влияние в структуры Объединенной Европы.