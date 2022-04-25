Волгоград, 25 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Очередную партию гуманитарной помощи отправили в Донбасс 25 апреля из Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. На этот раз груз доставят жителям Новоазовска Донецкой Народной Республики.

https://www.volgograd.ru/news/ Гуманитарная помощь от Волгоградской области

Груз помогали собирать неравнодушные жители региона, представители ветеранских и общественных организаций, национальных диаспор и органов власти. В общей сложности в Новоазовск отправили 20 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости.

«Сбор помощи продолжается. Очень много организаций уже откликнулись, все муниципалитеты принимают участие. В целом очень большая активность среди волгоградцев, на складах ещё остались запасы, которые мы также будем готовить к отправке», — отметила председатель областного Союза женщин Нина Черняева.

Кроме того, из Волгоградской области гуманитарные грузы направляют и для военных и сотрудников правоохранительных органов, участвующих в спецоперации. В целом за месяц более уже отправлено более 78 тонн помощи.