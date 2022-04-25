Мариуполь, ДНР, , 12:55 — REGNUM С 14:00 25 апреля российские и донецкие войска прекратят огонь для выхода гражданских лиц из промзоны завода «Азовсталь». Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Вид на металлургический комбинат «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

В информации говорится, что союзники в одностороннем порядке «прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние». Далее они обеспечивают вывод с территории предприятия гражданских лиц, которые могут там находиться.

Отмечается, что мирные граждане смогут покинуть Мариуполь в любом выбранном ими направлении.

В Минобороны напомнили, что о якобы содержащихся в подземельях завода мирных гражданах заявляли украинские власти.