ВС РФ прекратят огонь и откроют гумкоридор из «Азовстали»
Мариуполь, ДНР, 25 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. С 14:00 25 апреля российские и донецкие войска прекратят огонь для выхода гражданских лиц из промзоны завода «Азовсталь». Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Никита Третьяков ИА REGNUM
Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»
В информации говорится, что союзники в одностороннем порядке «прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние». Далее они обеспечивают вывод с территории предприятия гражданских лиц, которые могут там находиться.
Отмечается, что мирные граждане смогут покинуть Мариуполь в любом выбранном ими направлении.
В Минобороны напомнили, что о якобы содержащихся в подземельях завода мирных гражданах заявляли украинские власти.