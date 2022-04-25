Кито, 25 апреля 2022, 13:06 — REGNUM Галапагосский национальный парк объявил 24 апреля об открытии туристических морских зон после локализации нефтяного пятна. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Галапагосская морская игуана, исследованная Дарвином
Галапагосская морская игуана, исследованная Дарвином
Wragge

Авария и затопление туристического судна, курсирующего по архипелагу, привели к разливу более восьми тонн дизельного топлива в бухте Санта-Крус. Спасателям удалось оперативно локализовать пятно и установить защитные барьеры.

Галапагосские острова — это природный заповедник и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, находящийся на территории Эквадора. Острова выделяются своим исключительным биоразнообразием и являются домом для нескольких сотен эндемичных видов флоры и фауны.

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