Кито, 25 апреля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Галапагосский национальный парк объявил 24 апреля об открытии туристических морских зон после локализации нефтяного пятна. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Wragge Галапагосская морская игуана, исследованная Дарвином

Авария и затопление туристического судна, курсирующего по архипелагу, привели к разливу более восьми тонн дизельного топлива в бухте Санта-Крус. Спасателям удалось оперативно локализовать пятно и установить защитные барьеры.

Галапагосские острова — это природный заповедник и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, находящийся на территории Эквадора. Острова выделяются своим исключительным биоразнообразием и являются домом для нескольких сотен эндемичных видов флоры и фауны.