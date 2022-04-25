Новосибирск, , 12:55 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 25 апреля, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 593 пациента, в том числе шесть детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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За прошедшие сутки было выявлено 114 новых носителей коронавируса, 108 человек выписаны с выздоровлением, шесть пациентов скончались. В реанимации находятся 78 человек, на ИВЛ – 16 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 255 629 случаев заражения коронавирусом, 248 682 пациента выздоровели, умерли 5608 человек.