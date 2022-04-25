Москва, 25 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Вооруженные силы России и силы Донецкой Народной Республики с 14:00 мск 25 апреля в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия рядом с «Азовсталью» в Мариуполе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Tourister.ru Министерство обороны РФ

Отмечается, что Минобороны еще раз подтверждает ранее открытый и постоянно действующий уже 36-е сутки (с 21 марта) круглосуточный гуманитарный коридор из металлургического комбината «Азовсталь» для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о якобы нахождении которых в подземных сооружениях комбината публично заявляют киевские власти.

«Руководствуясь чисто гуманными принципами, Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 г. в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях», — сообщили в оборонном ведомстве.

Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях «Азовстали», добавили в Минобороны.