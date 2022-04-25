Бухарест, , 12:53 — REGNUM Румыния приступила к реализации новой масштабной программы по модернизации своих вооруженных сил. Об этом 25 апреля со ссылкой на заявление президента страны Клауса Йоханниса сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Йоханниса, в ближайшее время румынская армия получит новое вооружение и технику, а личный состав пройдет обучение как на лучших тренингах в классах, так и в условиях полигонов.

«Это вызвано военными действиями в соседней с нами Украине, а также необходимостью повышения боеспособности для эффективной защиты восточных границ НАТО в целом», — резюмировал, в частности, он.

При этом детали указанной программы не разглашаются.

Согласно постановлению правительства Румынии, с 2023-го года расходы на армию в этом государстве будут увеличены с 2% до 2,5% валового внутреннего продукта.