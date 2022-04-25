Бухарест, 25 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Румыния приступила к реализации новой масштабной программы по модернизации своих вооруженных сил. Об этом 25 апреля со ссылкой на заявление президента страны Клауса Йоханниса сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По словам Йоханниса, в ближайшее время румынская армия получит новое вооружение и технику, а личный состав пройдет обучение как на лучших тренингах в классах, так и в условиях полигонов.

«Это вызвано военными действиями в соседней с нами Украине, а также необходимостью повышения боеспособности для эффективной защиты восточных границ НАТО в целом», — резюмировал, в частности, он.

При этом детали указанной программы не разглашаются.

Согласно постановлению правительства Румынии, с 2023-го года расходы на армию в этом государстве будут увеличены с 2% до 2,5% валового внутреннего продукта.