Казань, , 13:14 — REGNUM В Казани 27-летнего кондуктора нетрезвый пассажир, не желая оплачивать проезд, ранил в живот. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

Нападение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нападение на кондуктора произошло вечером 24 апреля в салоне троллейбуса №1 у дома по улице Адоратского. В состоянии опьянения 24-летний мужчина нанес ножевое ранение в брюшную полость кондуктору. Пострадавшего доставили в больницу. Предварительно, поводом для конфликта послужило нежелание пассажира платить за проезд.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

По информации МУП «Метроэлектротранс», преступника задержали. Выяснилось, что мужчина пытался ограбить магазин, а потом скрыться на общественном транспорте.

Кондуктору провели операцию, его состояние стабильное. Руководство предприятия премирует сотрудника за проявленную ответственность и помощь в поимке злоумышленника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2021 году кондуктор маршрутного автобуса №37 в первый же день работы сбежал со всей выручкой.

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