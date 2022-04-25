Чебоксары, , 12:51 — REGNUM В Чувашии продолжился рост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и подтверждены очередные летальные исходы. Суточное количество выздоровевших и госпитализированных сократилось. Такие сведения публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 25 апреля, в Чувашии с начала пандемии официально выявлено 78 414 случаев заражения коронавирусом, в том числе 24 апреля – 51.

Выздоровели в республике 72 234 человека, в том числе 23 апреля вылечились 500 человек, 24 апреля – 187 пациентов. Доля вылечившихся составляет 92,12%.

Что касается госпитализаций, то последние четверо суток их число сокращается: 21 апреля направили в больницы 48 ковидных больных, 22 и 23 апреля – соответственно 31 и 18 пациентов, а 24 апреля стали лечить в учреждениях здравоохранения ещё 13 человек.

Количество жертв пандемии продолжает расти. Всего в Чувашии умерли 4599 пациентов с коронавирусом, в том числе 24 апреля – три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной рост вновь подтверждаемых случаев заражения коронавирусом начался 20 апреля, когда было выявлено 38 носителей инфекции.

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