Яшалтинский район, Калмыкия, 25 апреля 2022, 12:51 — REGNUM В Яшалтинском районе Калмыкии выявили два очага бруцеллёза крупного рогатого скота. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении ветеринарии 25 апреля.
Заболевание выявлено в ходе проведения плановых лабораторных исследований крупного рогатого скота в Яшалтинском районе. Карантин установлен на территории личных подворий в сёлах Березовское и Краснополье.
Ветеринары проводят мероприятия по ликвидации очагов. При этом специалисты напоминают, что инфекционная болезнь опасна для человека.